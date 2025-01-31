İstanbul’a bu gece gelmesi beklenen Alvaro Morata, transferde beklenmedik bir engelle karşılaştı. Galatasaray’a kötü haber, Milan’dan geldi.

Morata'nın Galatasaray'a gelemeyeceği açıklandı

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Alvaro Morata için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Milan, Morata’nın transferine onay vermedi.

Alvaro Morata’nın Galatasaray’a transferi için her şey hazırdı ve yıldız golcünün İstanbul’a bu akşam gelmesi bekleniyordu. Ancak, transferde son anda büyük bir pürüz ortaya çıktı. İtalya’nın dev kulübü Milan, Morata’nın transferini şu an için beklemeye aldı. Sebebi ise Feyenoord’la Santiago Gimenez transferinde yaşanan sıkıntılar. Milan, Gimenez transferi tamamlanmadan Morata’yı satmaya yanaşmadı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Milan’ın Gimenez transferini çözmeden Morata'nın Galatasaray’a geçişine izin verilmeyecek.