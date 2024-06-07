Buca Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği Derneği Buca Şubesi iş birliğiyle düzenlenen seminer, Kadın Aktivite Merkezi’nde gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.

Artan farkındalık ve düşen yaş sınırı

Seminerin konuşmacısı Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Onursal Başkanı Nöroloji Uzmanı Doktor Aysel Gürsoy, Alzheimer hastalığına yakalanma yaşının giderek düştüğüne dikkat çekti. Gürsoy, “Hastalık çoğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de, günümüzde daha genç yaşlarda da görülmesi nedeniyle Alzheimer bir yaşlılık dönemi hastalığı olarak nitelendirilemez” dedi.

Alzheimer ve demans farkı

Unutkanlık belirtilerinin artması ve günlük yaşamı aksatacak hale gelmesi durumunda mutlaka araştırılması gerektiğini belirten Gürsoy, Alzheimer ve demans terimlerinin sıklıkla karıştırıldığını vurguladı. “Alzheimer hastaları demans yani bunama belirtileri gösterirler. Demans, beyin fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan bir durumdur, demans bir hastalık değildir” açıklamasında bulundu.

Farkındalık seminerine yoğun ilgi

Buca Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği Derneği Buca Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği seminer, Alzheimer hastalığı ile ilgili toplumda artan farkındalığa katkı sağladı. Kadın Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılardan yoğun ilgi gördü ve hastalık hakkında önemli bilgiler sunuldu.