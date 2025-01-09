Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Alzheimer hastası Mevlüt Hızlı’nın yola çıkmasının ardından meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Aybastı karayolu Gaga Gölü mevkiinde gerçekleşti.

Kaza nasıl meydana geldi?

Sabah saatlerinde Alzheimer hastası Mevlüt Hızlı (96), Sefaköy Mahallesi'nde yola çıktı. Bu sırada, karşı istikametten gelen Mahmut Ali Baştepe'nin (55) kullandığı 52 ABD 398 plakalı hafif ticari araç ile, karşı yönden gelen İbrahim Bulmuş'un idaresindeki 52 AUU 256 plakalı başka bir hafif ticari araç, Hızlı'ya çarpmamak için ani manevra yaparak çarpıştı.

Yaralılar ve hayatını kaybedenler

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kazada araçlarda sıkışan vatandaşları çıkarttı. Yapılan incelemeler sonucunda, Mevlüt Hızlı ve İsmail Bulmuş’un (56) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada yaralanan İbrahim Öztop, Nadir Kızılot, Mahmut Ali Baştepe, Zafer Bulmuş ve İbrahim Bulmuş, Fatsa ve Ünye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden Mevlüt Hızlı ve İsmail Bulmuş’un cenazeleri, otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.