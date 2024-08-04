Alzheimer hastalığı, hafıza ve karar alma gibi bilişsel becerileri etkileyen en yaygın demans türüdür. Bu hastalıkta beyinde tau proteini birikimi gözlemlenir ve bu proteinlerin birikimi, bilişsel gerilemeye yol açar. Yeni geliştirilen burun spreyi, bu zararlı proteinleri hedef alarak bilişsel iyileşme sağlama potansiyeli taşımaktadır.

Alzheimer ve tau proteini

Alzheimer hastalığı, nöronlar arasında besin taşıyan ve beyin hücrelerinin yapısını korumaya yardımcı olan tau proteinlerinin birikimiyle karakterizedir. Bu proteinler, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarda bir araya toplanarak hücre içinde yumaklar oluşturur. Bu yumaklar, beyin hücrelerinin normal işleyişini bozarak ölmelerine ve bilişsel gerilemeye neden olur. Bilim insanları yıllardır bu protein yumaklarını ortadan kaldıracak yöntemler üzerine çalışmaktadır.

Yenilikçi tedavi yöntemi

Çalışma : Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.

: Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı. Araştırma Ekibi : Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi.

: Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi. Geliştirilen Antikor : TTCM2 adlı antikor, tau proteinlerini saptayıp hedef alıyor.

: TTCM2 adlı antikor, tau proteinlerini saptayıp hedef alıyor. Deneyler: Genleri insanlardaki tau proteinini ifade edecek şekilde değiştirilmiş yaşlı farelerde denendi.

TTCM2, farelerin beynine burundan verilerek çeşitli bölgelere ve hücrelerin içine yayıldı. Bu antikor, TRIM21 adlı proteinle işbirliği yaparak tau proteinlerini temizledi. TRIM21, normalde vücudun virüslerden arınmasında rol oynayan bir proteindir ve TTCM2 ile etkileşime geçerek tau kümelerini etkili bir şekilde ortadan kaldırmıştır.

Umut verici sonuçlar

Araştırmacılar, TTCM2 tedavisi uygulanan farelerin davranış testlerinde belirgin seviyede daha iyi performans sergilediğini ve bilişsel becerilerinde iyileşme gözlemledi. Çalışmanın sorumlu yazarı Dr. Rakez Kayed, bu yöntemin sadece terapötik antikorların daha iyi iletilmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tau kümelerini temizlemede ve bilişsel işlevleri iyileştirmede verimliliği artırdığını belirtti.