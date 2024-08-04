Yaz aylarında denize girme isteği artarken, denizden bulaşan hastalıklar da bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. Deniz suyundaki mikroorganizmalar ve kimyasal maddeler çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, hijyen kurallarına uyulması ve hasta kişilerin denize girmemesi gerektiğini vurguluyor.

Denizden bulaşan hastalıklar

Vibrio enfeksiyonları: Vibrio bakterileri, deniz suyunda ve çiğ deniz ürünlerinde bulunabilir. Vibrio vulnificus gibi tehlikeli türleri, açık yaralarla temas veya çiğ deniz ürünleri tüketimi yoluyla enfeksiyonlara neden olabilir.

Norovirüs: Kontamine su veya gıdalar yoluyla bulaşan bu virüs, kusma ve ishal gibi gastrointestinal rahatsızlıklara yol açabilir.

E.coli ve Salmonella: Kontamine olmuş kanalizasyonla kirlenmiş deniz suyu, bu bakterileri taşıyabilir ve gastrointestinal enfeksiyonlara neden olabilir.

Hepatit A: Kontamine su veya deniz ürünleri yoluyla bulaşan Hepatit A, karaciğer enfeksiyonuna yol açar.

Parazitik enfeksiyonlar: Giardia lamblia ve Cryptosporidium gibi parazitler, deniz suyunda bulunarak enfeksiyonlara neden olabilir.

Ciguatera zehirlenmesi: Tropikal bölgelerdeki bazı balık türlerinde bulunan ciguatoksin, balık tüketimi yoluyla zehirlenmelere neden olabilir.

Cilt irritasyonları ve enfeksiyonları: Denizanası sokmaları, mercan kesikleri veya diğer deniz canlılarıyla temas ciltte irritasyon ve enfeksiyonlara neden olabilir.

Hasta kişilerin bulunduğu suda bulaşan hastalıklar

Gastrointestinal hastalıklar: İshal veya kusma gibi belirtileri olan kişiler, suya girdiklerinde mikroorganizmaların yayılmasına neden olabilir. Norovirüs, Giardia ve Cryptosporidium gibi patojenler su yoluyla bulaşabilir.

Cilt enfeksiyonları: Cilt enfeksiyonu olan kişiler, bakterileri suya yayabilir. Staphylococcus aureus veya MRSA gibi bakteriler, suya girdiğinde başkalarına bulaşabilir.

Solunum yolu enfeksiyonları: Legionella gibi bakteriler, su damlacıkları yoluyla solunum yoluyla bulaşabilir ve ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

Konjonktivit (Pembe Göz): Göz enfeksiyonu olan kişiler suya girdiklerinde, suyun enfekte olması durumunda başkalarına bulaşabilir.

Kulak enfeksiyonları: Dış kulak enfeksiyonları, suya giren enfekte kişilerden bulaşabilir.

Korunma önerileri

Hijyen: Denize girdikten sonra iyi bir hijyen sağlamak.

Denize girdikten sonra iyi bir hijyen sağlamak. Açık yaralar: Açık yaraların deniz suyuyla temasından kaçınmak.

Açık yaraların deniz suyuyla temasından kaçınmak. Deniz ürünleri: Çiğ deniz ürünlerinden kaçınmak.

Çiğ deniz ürünlerinden kaçınmak. Yüzme su kalitesi: Yüzme suyu kalitesine dikkat etmek.

Yüzme suyu kalitesine dikkat etmek. Hasta olmamak: Hasta olduğunuzda yüzme aktivitelerinden kaçınmak.

Hasta olduğunuzda yüzme aktivitelerinden kaçınmak. Temizlik: Yüzme havuzları ve su parkalarının düzenli olarak temizlenmesi ve su kalitesinin kontrol edilmesi.