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Eskişehir'de bir evden 4 kamyon çöp çıkartıldı

Eskişehir'de bir evden 4 kamyon çöp çıkartıldı

Ziyaretçilerden bir kısmı Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Limanda işlemleri tamamlanan tur istlere liman çıkışında Bartın ve Amasra'yı tanıtan broşürler verildi.

İstanbul'un ardından Bartın'ın Amasra ilçesine 845 yolcu ve 446 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

BARTIN (AA) - Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden " Astoria Grande " adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na temmuz ayının ikinci seferini yaptı.

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