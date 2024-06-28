Yangın, saat 19.00 sıralarında başladı ve kısa sürede büyüdü.

Yangının başlama anı ve ilk müdahale

Yangının başlamasının hemen ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AVM hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangının büyümesiyle çevre ilçe belediyelerinden de itfaiye ekipleri bölgeye destek için gönderildi. AFAD, TOMA ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler de müdahaleye katıldı.

Belediye Başkanı Turgay Sevindi’den açıklama

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yangının söndürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Alışveriş merkezinde sarı kodla verilen yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kaynağını tam olarak bilemiyoruz. Ama kuvvetle muhtemelen ilk çıkış noktasının elektrik panosu olduğu söyleniyor. Ekiplerimiz tam anlamıyla söndürme işlemini tamamladıktan sonra gerekli incelemeyi yapacaklardır. İtfaiyemizin erken müdahalesiyle iki vatandaşımız içeriden itfaiye araçlarıyla tahliye edildi. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için değerli. İçeride plastik malzemeler olması sebebi ile soğutma çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yangının kontrol altına alınması

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için kapsamlı bir inceleme başlatıldı. İçerideki plastik malzemeler nedeniyle soğutma işlemleri titizlikle yürütülüyor.