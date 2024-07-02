Bunlar da ilginizi çekebilir

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Yıldız'ın cesedi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri, hareketsiz halde buldukları Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Yıldız'ın Alpaslan mevkisinde bulunan bağ evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Veysel Yıldız 'dan (59) bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Koruyucu Aile Günü" programında konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Koruyucu Aile Günü" programında konuştu:

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.