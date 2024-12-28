Amasya'da Ferhat Tüneli'nde kamyonetten düşen çatı sacı nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. O anlar tünel kamerasına yansıdı.
Kazanın meydana gelmesi
Kaza, saat 15.00 sıralarında Amasya’nın Ferhat Tüneli’nde gerçekleşti. Mustafa Kurt’un kullandığı 05 ER 602 plakalı kamyonetin arkasında taşıdığı çatı sacı, bir anda yola düştü.
Motosikletin devrilmesi
Çatı sacının yola düşmesiyle karşı şeritteki Mehmet Damar’ın kullandığı motosiklet, kontrolünü kaybederek devrildi. Motosiklet sürücüsü Damar hafif şekilde yaralandı.
Kurtarma ve müdahale
Çevredekilerin ihbarı üzerine tünel girişine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.