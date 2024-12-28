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Çevredekilerin ihbarı üzerine tünel girişine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza , saat 15.00 sıralarında Amasya’nın Ferhat Tüneli’nde gerçekleşti. Mustafa Kurt’un kullandığı 05 ER 602 plakalı kamyonetin arkasında taşıdığı çatı sacı, bir anda yola düştü.

Amasya 'da Ferhat Tüneli'nde kamyonetten düşen çatı sacı nedeniyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. O anlar tünel kamerasına yansıdı.

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