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Zanlıların üstlerinde ve araçlarından yapılan aramada ayarı düşürülmüş 13 altın bilezik ve 48 bin 300 lira ele geçirildi.

Kuyumcunun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla G.K. ve S.K'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya ayarı düşürülmüş altın satarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AMASYA (AA) - Amasya'da bir kuyumcuya ayarı düşük altın bilezik sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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