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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın çekici ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada vatandaşlar, hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı.

Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı anma ve cenaze törenlerinin ardından sessizliğe büründü

Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı anma ve cenaze törenlerinin ardından sessizliğe büründü

Kısa sürede büyüyen alevler, tırın çekici ve dorsesini tamamen sardı.

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