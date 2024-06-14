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Nevşehir'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kazada sürücünün yanı sıra beraberindeki eşi O.S. ile çocukları K.S, B.S. ve A.B.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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