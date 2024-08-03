Amasya'nın Hızırpaşa Mahallesi'nde iş makineleriyle yapılan bir inşaatın temel kazısında tarihi bir yapı tespit edildi. Amasya Arkeoloji Müzesi'ne bildirilen durum üzerine kazılar durduruldu ve incelemeler başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, mezarların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Tarihi mezarların özellikleri

İncelemede, tonozlu mezar olarak bilinen bu mezar tipleri M.S. 2. ve 3. yüzyıldan başlayıp, 5. ve 6. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Ancak, buradaki mezarların 4. yüzyıldan önce yapıldığı, yani yaklaşık 1700-1800 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiştir.

Mezarlardaki beyaz kireç sıvası ve kırmızı aşı boyasıyla yapılmış şerit bezemeler, mezarların dönemi hakkında bilgi vermektedir. Bu dekorasyon, mezarların Roma dönemine ait olduğunun kanıtıdır.

Amasya Üniversitesi’nden açıklama

Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hüseyin Onur Erdem, mezarların Roma dönemine ait tonozlu mezar tipinde olduğunu ve benzerlerinin Şamlar, Kirazlıdere ve Kurşunlu Mahalleleri’nde de bulunduğunu belirtti. Erdem, “Kentte şu ana kadar 75’in üzerinde tonozlu mezar tespit edildi. Bu alanın bir nekropol olarak kullanıldığı biliniyor ve Roma döneminde Amasya’daki nüfus artışını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Mezarların kullanım şekli

Erdem, tonozlu mezarların genellikle geniş olduğuna ve aile mezarı olarak kullanıldığını belirtti. “Bu mezarlarda 120 santimetrenin üzerinde genişlikte olanlar, aile mezarı olarak kullanılıyor. Bu mezarlarda genellikle anne-baba ve çocukları birlikte gömülüyor, zaman içinde ailenin diğer üyeleri de definlere eklenebiliyor” diye ekledi.