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İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Şenol'un suda kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Arkadaşlarıyla pikniğe giden Mertcan Şenol (24), serinlemek için Hırka köyü yakınlarındaki gölete girdi.

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde serinlemek için gölet e giren genç boğuldu .

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