Türkmen Alevi Ocakları Birliği'nin Amasya'da düzenlediği Muharrem Ayı ve Birlik Lokması Aşure etkinliği, binlerce kişiyi bir araya getirdi. Etkinliğe önemli isimler katıldı ve Kerbela şehitleri anıldı. Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

AMASYA (İGFA) - Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı, Amasya'nın Ardıçlar Köyü'nde yer alan Sinan Dede Türbesi'nde anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. "İslamın Yası Muharrem Ayı - Birlik Lokması Aşure" etkinliği, binlerce canı bir araya getirdi. Programa, İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

MUHARREM AYI VE KERBELA’NIN ANLAMI Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı Genel Başkanı Ali Coşkun, bu önemli günde hazır bulunan herkese teşekkürlerini sundu. Başkan Ali Coşkun, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Çok kıymetli misafirlerimiz, sevgili canlar, değerli dostlarım ve basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz bereketimizi paylaşacağımız ve yas orucumuzu açacağımız aşure etkinliğimize hoş geldiniz. Yüce Yaradan, üzerinde yaşadığımız dünyamızı muhteşem bir sistemle var etmiştir. İnsan, Yüce Hak tarafından halife olarak yaratılmış ve kendinden haberdar edilmiştir. Allah, 'Bilinmek istedim ve insanı var ettim' diyerek insanı kutsal bir şuurla onurlandırmıştır

İnsan ve İslam

İslam, insanın yüce hakikatleri idrak etmesi için gönderilmiş bir vahiydir. Hazreti Adem’den başlayarak Şit Nebi, Davud, Yahya, Yakup, Zekeriya, Salih, Yunus, İdris, Nuh, Hud, Bünyamin, Yusuf, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa ile bu kutsal vahiy insanlığa tebliğ edilmiştir. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’dan sonra, onun nurlu nesli Ehl-i Beyt, İslam’ın kadim yolunu imamlık ve velilik ile sürdürmüştür. Şah-ı Merdan İmam Ali, Hazreti Fatıma ve On İki İmamlar, bu yolun en önemli temsilcileridir.

İMAM HÜSEYİN’İN ÖNEMİ İmam Hüseyin, Kerbela’da iyi ile kötünün, doğru ile yanlışın mücadelesinde şehit edilmiştir. Kerbela’da zulme karşı kıyam eden İmam Hüseyin, adaletin ve hakkın simgesidir. O, Şah-ı Merdan İmam Ali ve Hazreti Fatıma’nın evladı, İmam Hasan’ın kardeşi, Hazreti Zeynep’in ağabeyidir. Kerbela’da şehit olan Ali Ekber ve Ali Asker adlı iki masumun babasıdır. İmam Hüseyin, Allah’ın yolu olan Sırat-ı Müstakim’in en yüce temsilcisidir.

KERBELA KATLİAMININ YIL DÖNÜMÜ Bugün, Türkmenler olarak Amasya’nın Ardıçlar Köyü’nde yer alan Sinan Dede Tekkesi’nde, Kerbela katliamının yıl dönümünde bir araya geldik. Muharrem kurbanımızı ve lokmamızı cem ediyor, Kerbela şehitlerini anıyoruz. Bu önemli etkinliğe katılan ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hak cümlenizden razı olsun. Allah bizleri İmam Hüseyin sevgisi ve muhabbeti ile dolu gönüllerle yolunda eylesin."