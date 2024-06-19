Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek isteyen Balçovaspor ile Aliağa Helvacı, Play Off B Grubu’nda karşı karşıya geldi. Balçova karşılaşmayı 2-0 kazanıp ligi de şampiyon olarak tamamladı. Ancak bu andan itibaren gelişen olaylar herkesi şaşkına döndürdü. Şampiyonluk kutlamaları sürerken Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na itiraz eden Aliağa ekibi rakibinin kendileri ile oynadığı maçta esame listesinde oynama yaptığını belirtti. İddiaya göre Amatör Kümede 6 tane 2001 doğumlu futbolcunun esame listesinde yer alması gerekirken, Balçovaspor kulübünde 5 tane 2001 doğumlu oyuncu yer aldı.

Balçovaspor kulübünün teknik direktörü maç öncesi esame listesinde bir değişiklik yaparak listeyi onaylattığını söylerken rakip takım teknik direktörü değişikliklerin maç başladıktan sonra yapıldığını ve esame listesine yanlış yazılan oyuncunun maç sırasında kulübeden çıkarıldığını söyledi. Bu sırada ASKF Aliağa ekibinin itirazını haklı bularak Balçova’nın 3 puanını silince Aliağa Helvacı şampiyon olarak ilan edildi ve büyük sevinç yaşadı. Fakat bu mutluluk da uzun sürmedi. Tahkim Kurulu’na itirazda bulunan Balçovaspor yaptığı değişikliğin doğru olduğunu belirterek savunmada bulununca karar yeniden değişti. Balçova ekibinin bilinen 3 puanı geri verilince tekrar şampiyon edildi ve bir kez daha sevinç yaşadı. Ligde şampiyon üçüncü kez değişirken iki taraf birbirlerini suçlamaya devam etti.

Esame listesinin tamamen yanlış olduğunu ve lisans numaralarına kadar hatalı olduğunu ileten Aliağa teknik direktörü Mehmet Ateş, “Bu esame listesinin hiçbir şekilde doğru yanı yok. Tarihleri yanlış, futbolcuların lisans numaralarına kadar hepsi yanlış yazılmış. 21 kişilik listeye 6 tane zorunlu 2000 doğumlu yazılması lazım. Ancak siz 5 futbolcu yazarsanız 20 kişilik kadro belirtmeniz lazım. Yani bu rakip de kadroyu 21 kişi yazıyor, yaşı küçük olanın yerine büyük ismi yazıyorlar. Maç esnasında fark ettik ama biz itirazımızı mecburen maç sonrası yapmak zorunda kaldık. Rakip takımı tribünden uyarıyorlar maç esnasında, rakibimiz oyuncunun isminin üzerini çizip oyuncuyu kulübeden dışarı çıkarıyorlar. Ve bu adam maçta oynadı. Fotoğrafların hepsi bizde mevcut. O futbolcunun kulübede bulunduğu fotoğraflar. Bizde federasyona başvuru yaptık. Federasyon gereken cezayı verdi yalnız hakemin açıklaması şu; esame listesinde yapılan her şey benim bilgim dışında yapıldı. Fotoğraf var, esamenin çizilmemiş hali var. Ne hikmetse maçtan sonra esame listesi çizilmiş halde çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Balçova Teknik Direktörü ise maç öncesi her şeyi fark ettiklerini ve gereken müdahaleyi saha sorumlusunun dahilinde yaptığını savunarak,” Biliyorsunuz ki maç 17.00’de başlıyor. Saha komiserlerinin olduğu grupta böyle bir esame listesi olduğu ortaya çıkıyor. 5 tane futbolcu 2001 ve üstü olarak yazılmış. Maça 10 dakika kala tribünden bir dostum beni uyardı, esame listesini maça kadar değiştir dedi. Saha komiseri geldi ve dedi ki 80 numaralı futbolcunuzun lisans numarası yanlış. Zaten bunun bir yanışlık olduğunu biliyorduk ve anında müdahele ettik. Maç başlamadı sonuçta dediler. Listeden büyük oyuncunun ismini sildik ve paraf da atıldı. Hatta parafı atmayı unuttuk daha sonrasın da saha komiseri paraf da attırın resmi olsun diye konuştu. Daha sonra maç bitti, rakip takım tepki göstermeye başladı. Ben hakem odasından esame listesi mi alacağım? “ diye konuştu.

İtirazlar sonucu el değiştiren şampiyonlukta ilk olarak Balçova şampiyon olmuştu. Ardından Helvacı Spor Kulübü’nün itirazları sonrası eksi üç puan ceza alan Balçova yerine Helvacı şampiyon oldu. Son kez Tahkim Kurulu’na itirazda bulunan Balçova lehine karar çıkınca Balçova şampiyonluğu tescillendi.