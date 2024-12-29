Zonguldak’ta 1. Amatör Küme’de oynanan Cumayanıspor-Karaelmasspor karşılaşmasının ardından sahada tansiyon yükseldi. Ev sahibi Cumayanıspor’un 3-1’lik galibiyetiyle tamamlanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında başlayan gerginlik, kısa sürede büyüdü. Cumayanıspor’un sahasında oynanan karşılaşmada maç boyunca zaman zaman sertleşen mücadele, maçın sona ermesiyle saha içindeki tartışmaya dönüştü. Ev sahibi ve konuk ekip oyuncuları arasında yaşanan sözlü tartışma, kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü.

Güvenlik güçleri müdahale etti

Yaşanan olaylara sahada görevli jandarma ekipleri anında müdahale etti. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, gerginlik daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Olayların yatıştırılmasının ardından her iki takım oyuncuları ve taraftarlar sahadan ayrıldı. Gerginlik anları ise bazı taraftarların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.geçilmesi için alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.