Amazon Türkiye, uzun süredir sabit tuttuğu Prime abonelik ücretine zam yaptı. Yapılan son güncelleme ile birlikte Amazon Prime hizmetinin aylık ücreti yüzde 25 oranında artarak 49,90 TL’ye çıktı.

Amazon Prime abonelik ücreti 49,90 TL oldu

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Amazon, Türkiye’de sunduğu Prime hizmetinin fiyatını güncelledi. Daha önce Nisan 2023’te yapılan artışla 8 TL’den 39 TL’ye çıkan Amazon Prime aylık ücreti, yeni zamla birlikte 49,90 TL oldu.

Amazon Prime Türkiye aboneleri; ücretsiz ve hızlı teslimat, Prime Video, Prime Gaming ve Twitch aboneliği gibi avantajlardan yararlanabiliyor. Şirket, Prime hizmetini hâlâ ilk 30 gün boyunca ücretsiz sunmaya devam ediyor.

Prime hizmetleri ve avantajları

Amazon Prime aboneliği ile birlikte kullanıcılar;

Ücretsiz ve hızlı teslimat avantajı,

Prime Video üzerinden dizi ve film izleme imkânı,

Prime Gaming ile oyun içi içerik ve avantajlar,

Twitch üzerinden her ay bir yayıncıya ücretsiz abonelik hakkı gibi ayrıcalıklara sahip oluyor.