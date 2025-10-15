Amazon Prime abonelik fiyatı yeniden zamlandı. Şirket, 14 Ekim 2025 itibarıyla aylık üyelik ücretinin 69,90 TL olacağını duyurdu.

Amazon Prime aboneliğine yeni zam geldi

Amazon, Türkiye’de sunduğu Prime abonelik hizmetine bir kez daha zam yaptı.

Şirket, Prime üyelerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren abonelik ücretinin aylık 69,90 TL olacağını açıkladı.

Yeni fiyat, mevcut kullanıcılar için bir sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

2020’de 7,90 TL’den başlamıştı

Amazon Prime, Türkiye pazarına Eylül 2020 tarihinde aylık 7,90 TL ücretle giriş yapmıştı.

Hizmet, kısa sürede fiyat performans avantajı nedeniyle milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı.

Yıllar içerisinde yapılan artışlarla birlikte Prime abonelik ücreti sırasıyla:

2020: 7,90 TL

2022: 39,00 TL

2023: 49,90 TL

2025: 69,90 TL

seviyelerine yükseldi.

Prime üyelerine neler sunuluyor?

Amazon Prime aboneleri, aylık ücret karşılığında birçok avantajdan yararlanabiliyor.

Bu avantajlar arasında şunlar yer alıyor:

Ücretsiz ve hızlı kargo teslimatı

Prime Video üzerinden dizi ve film izleme imkânı

Prime Gaming ile oyun içi içerikler

Özel indirim kampanyalarına erken erişim

Zam kararına sosyal medyada tepki

Amazon’un yeni fiyat kararı, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Birçok kullanıcı, dolar kuru ve enflasyon artışına dikkat çekerken, bazıları ise diğer dijital platformlara göre hâlâ “makul” bir fiyat olduğunu savundu.