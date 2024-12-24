Amazon Prime Video’nun oyunseverlere yönelik hazırladığı başarılı animasyon dizisi Secret Level, 2. sezon için resmi olarak yenilendi. Tim Miller’ın yaratıcı liderliğinde hazırlanan dizi, kısa sürede platformun en çok izlenen animasyon yapımlarından biri oldu.

Rekor izlenme oranlarıyla dikkat çekti

10 Aralık’ta yayınlanan ilk sezon, 8 bölümlük çıkışının ardından izleyicilerden büyük ilgi gördü. Amazon Prime Video, Secret Level’ın platformun en çok izlenen animasyon dizisi olarak bir rekora imza attığını açıkladı.

Luminate tarafından yapılan ölçümlere göre dizi, yalnızca ilk haftasında 155,3 milyon dakika izlendi. Dizinin toplam süresi 109 dakika olduğundan, bu rakam yaklaşık 1,4 milyon izlenmeye karşılık geliyor.

Oyun dünyasının ikonik isimleriyle dolu

Secret Level, Pac-Man ve Dungeons and Dragons gibi klasiklerden ilham alarak farklı oyun evrenlerini ekranlara taşıyor. İlk sezonda yer alan oyun temaları arasında:

Sifu

New World

Unreal Tournament

Warhammer 40,000

Crossfire

Armored Core

The Outer Worlds

Mega Man

Exodus ve daha birçok popüler yapım yer aldı.

İkinci sezonda hangi oyun dünyalarının işleneceği ise henüz açıklanmadı.

Yıldız kadrosuyla göz kamaştırdı

Secret Level’ın seslendirme kadrosu Hollywood’un önde gelen isimlerinden oluşuyor:

Arnold Schwarzenegger

Keanu Reeves

Kevin Hart

Emily Swallow

Gabriel Luna

Claudia Doumit ve daha birçok ünlü isim projeye katkıda bulundu.

Bu güçlü kadro, dizinin hikayelerine derinlik katarken izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Tim Miller imzası

Dizinin yapımcısı Tim Miller, Deadpool ve Love, Death & Robots gibi projelerle tanınan bir isim. Blur Studio ve Amazon MGM Studios ortak yapımı olan dizi, animasyon türüne yenilikçi bir bakış açısı kazandırıyor.

2. sezon heyecanı başladı

Dizinin yenilikçi anlatımı ve oyun kültürüne yaptığı göndermeler, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. 2. sezon onayı, Secret Level’ın başarısını perçinlerken, yeni bölümlere dair beklentileri artırdı.