Amazon hisseleri, Wall Street'te yaşanan yüzde 3,9'luk artışla 193,61 dolara yükseldi. Bu artışla birlikte şirketin piyasa değeri tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak 2 trilyon 14,8 milyar dolar oldu.

Amazon'un hisse performansı ve piyasa değeri

Amazon hisseleri, 2024 yılı içerisinde yüzde 27,5 oranında artış gösterdi. Bu büyüme, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinin aynı dönemde kaydettiği yüzde 18'lik artışı geride bıraktı. Amazon’un piyasa değeri, dört yıldan fazla süren bir süreçte 2 trilyon doları aşmayı başardı. Şirketin piyasa değeri, 2020 yılında 1 trilyon dolara ulaşmıştı​.

Amazon’un başarısının arkasındaki ne var?

Amazon’un hisse senetlerindeki bu artışın temel sebepleri arasında, şirketin e-ticaret ve bulut bilişim alanlarında süregelen güçlü performansı yer alıyor. Özellikle Amazon Web Services (AWS), şirketin gelirlerinde önemli bir paya sahip. 2023 yılı itibarıyla, AWS’nin büyümesi ve şirketin diğer iş kollarındaki genişleme, Amazon'un piyasa değerinin artmasına katkı sağladı.