Amazon'un dağıtım departmanındaki üst düzey pozisyonlara başvuran adaylar için zorlayıcı matematiksel testlerden biri, tüccarın 3000 muz ve bir deve ile 1000 kilometre uzaklıktaki markete muz taşıma problemini içeriyor. İlk bakışta, deve kat ettiği her kilometrede 1 muz tükettiği için, tüm muzların tükeceği düşünülse de, bu doğru bir yaklaşım değil.

Problemin çözümü: Yükleme noktaları kullanımı

Tüccarın, muzları tek seferde taşımaya çalışması yerine, market ile muz çiftliği arasında yükleme noktaları oluşturması gerekmektedir. Bu strateji, muz kaybını minimize ederek maksimum miktarda muzun markete ulaşmasını sağlar.

Örneğin, eğer tüccar yükleme noktalarını çiftlik ile market arasında uygun mesafelerde belirlerse, deveye yüklediği muzların kaybını en aza indirir. Matematiksel olarak, tüccarın her yükleme noktasında 1000'in katları kadar muz bırakması en verimli çözümü sunar.

İki yükleme noktası ile optimum çözüm

İki yükleme noktası kullanarak yapılan hesaplamalarda, tüccarın 3000 muzdan maksimum 533 tanesini markete ulaştırabileceği bulunmuştur. Bu çözümde, tüccar muzları çiftlikten ilk yükleme noktasına, sonra ikinci yükleme noktasına ve son olarak markete taşır. Her bir aşamada deve tarafından tüketilen muz miktarı hesaplanarak en verimli taşıma stratejisi uygulanır.

Bu yöntemle tüccar, yükleme noktalarındaki muz miktarını ve deveyle yapılan seyahatlerin etkisini optimize ederek, markete 533 muz ulaştırmayı başarır. Bu hesaplama, 1000 ve 1000'in katı olan miktarlarla en iyi sonuç elde edilir. Daha fazla yükleme noktası eklemek yerine, bu yöntemin maksimum verimlilik sağladığı belirlenmiştir.