Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı Limanı'nda büyük bir kaçakçılık operasyonuna imza attı. Yapılan denetimlerde, ülkeye kaçak yollarla sokulan toplam 730 bin parça optik ve temizlik malzemesi ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadelede etkili denetimler

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Avcılar Ambarlı Limanı ve Mersin Limanı'nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele denetimlerinde, riskli görülen beyannameler üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. Şüphelilerin, yüksek değere sahip ticari eşyaları düşük değerde göstererek aldatıcı işlemlerle Türkiye'ye sokmaya çalıştıkları belirlendi.

Ele geçirilen kaçak malzemeler

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kapsamlı kontrolleri sonucunda, 534 bin 940 adet güneş gözlüğü, 142 bin 140 adet optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 adet gözlük çerçevesi ve 1.650 adet temizlik papası tarzı ticari eşya ele geçirildi.

Soruşturmalar devam ediyor

Olayla ilgili olarak Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturmalar sürdürülüyor.