Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 2025 yılı sonuna kadar 6 faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler, AMB'nin mevduat faizini her çeyrekte düşüreceğini tahmin ediyor. Bu indirimlerle mevduat faizinin yüzde 2,25 seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

AMB’den sürekli faiz indirimleri beklentisi

Bloomberg’in gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) 2025 yılı sonuna kadar toplamda 6 kez faiz indirimi yapacağı görüşünde birleşiyor. Bu tahmine göre, AMB’nin her çeyrekte 25 baz puanlık indirimler yaparak mevduat faizini Aralık 2025’te yüzde 2,25’e düşüreceği öngörülüyor. Önceki ankette ise bu seviyeye 2026’nın ikinci çeyreğinde ulaşılacağı tahmin edilmişti.

Faiz indirimi süreci ve beklentiler

AMB, Haziran ayında faiz oranlarını 25 baz puan indirerek mevduat faizini yüzde 3,75 seviyesine çekmişti. Yetkililer, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşmasıyla birlikte faiz indirimlerine devam edileceğini belirtmişti. Ancak bu indirimlerin zamanlaması konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Almanya'nın büyüme beklentileri geriledi

Ekonomistlerin AMB faiz indirimlerine yönelik beklentileri devam ederken, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın 2024 yılı büyüme projeksiyonu da yüzde 0,2’den yüzde 0,1’e düşürüldü. Bu durum, Almanya’nın ekonomik durgunluğa girme riskini artırırken, AMB’nin faiz indirimi politikalarını destekleyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Enflasyon ve faiz politikaları

AMB’nin faiz indirimlerine yönelik politikalarının temelinde, enflasyon oranını yüzde 2 seviyesine getirme hedefi yatıyor. Haziran ayında yapılan indirim, bu hedef doğrultusunda atılan adımlardan biri olarak görülmüştü. Ancak, faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceği ve zamanlaması konusunda belirsizlikler bulunuyor. Bu belirsizlikler, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.