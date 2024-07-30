112 ambulansı, Erzurum'a hasta götürdükten sonra Oltu'ya dönüş yaparken, Oltu'dan Erzurum'a giden 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz ve hemşire Asiye Kaya, hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile yanında bulunan Nacihan İyisoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli diğer hemşire Netice Altınok ise ağır yaralandı.

Olayın ardından jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri ile itfaiye olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olan hemşire Netice Altınok, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum'a kaldırıldı.

Kazanın şiddeti nedeniyle hafif ticari araçta sıkışarak hayatını kaybeden Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy'un cenazeleri, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.