İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir ambulansın önünü kesen 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, motosikletle ambulansın önünü kesen kişilerin görüntülerine yer verdiği paylaşımını alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Bakanımız, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan ambulansın yolunu kesen şahısların E.B. ve M.T. olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan herkesi yakalayıp adalete teslim edeceğiz."