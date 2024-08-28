İzmir’in Bornova ilçesinde dört çocuğundan üçünü öldürüp, birini de yaraladıktan sonra intihar girişinde bulunan Vesim Şimşek'e iki ay önce kanser teşhisi konduğu, Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı, bir süre önce de çalıştığı fabrikada kaza geçirdiği ortaya çıktı. Hâlâ olayın şokunu yaşadıklarını belirten Vesim Şimşek’in ağabeyi Kasım Şimşek (66) “Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık” dedi.

Dün bir babanın dört çocuğundan üçünü öldürüp intihar girişiminde bulunması olayı, Türkiye’yi yasa boğdu. Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu, arayıp tekrar bir araya gelmeyi istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Ayrıca Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazayla sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Vesim Şimşek'in ücretli izinde olduğu, asıl işininse inşaat ustalığı olduğu kaydedildi.

Vesim Şimşek’in uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş (56) Vesim Şimşek'e iki ay önce kanser teşhisi konduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.

“Duyunca kanımız dondu”

Vesim Şimşek ile olay sabahı yolda karşılaştıklarını belirten Karataş, “Ağabeyim Şefik Karataş, olay günü saat 06.00 sıralarında işe giderken Vesim'i börekçide görüyor. Ağabeyim hatırını sorunca 'İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip, onları doyuracağım' delmiş, son kelimeleri bu olmuş. Şen şakrakmış. Böyle bir olayı yapacağı yönünde bir belirti yokmuş. İki saat kadar sonra da olay oluyor. Duyunca kanımız dondu” diye konuştu.

Karataş, ayrıca Vesim Şimşek'e iki ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

“Eşiyle üç aydır ayrıydılar”

Vesim Şimşek’in ağabeyi Kasım Şimşek, ise hâlen olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Ağabey Şimşek, “Vesim'in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Eşini de seviyordu. Ancak eşiyle üç aydır ayrılardı. Eşi, babaevine dönmüştü. Vesim, evine dönmesi için çağırdı ancak eşi dönmeyince herhalde böyle cinnet getirdi. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık” dedi.

O fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı

Öte yandan Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken ki fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Çocuklarının köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce babalarının onlara köfte yemek alıp, eve getirdiği, ardından geriye acı hatıra bırakan o fotoğrafı çektirdikleri öğrenildi.

Cenazeler Manisa'ya götürüldü

Olayda ağır yaralanan Vesim Şimşek ve Hiranur Şimşek, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cenazelerse adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından cenazeler anne tarafında morgdan teslim alınıp toprağa verilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü.

Ne olmuştu?

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, dün çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) evlerine iki kilometre mesafedeki zeytinliğe getirdi.

Ardından yanında bulunan tabancayla dört çocuğuna art arda ateş etti.

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.