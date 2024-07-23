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Tartışma sonucu gerçekleşen cinayetten sonra kayıplara karışan zanlı , Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak’ta yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra yapılan incelemelerde, Umut Küçükkarakaş’ın 68 suç dosyasının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne ’nin Keşan ilçesinde, amcası Tokcan Küçükkarakaş'ı (47) pompalı tüfek le başından vurarak öldüren Umut Küçükkarakaş (27), büyük bir suç dosyasıyla yakalandı.

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