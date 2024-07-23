Edirne’nin Keşan ilçesinde, amcası Tokcan Küçükkarakaş'ı (47) pompalı tüfekle başından vurarak öldüren Umut Küçükkarakaş (27), büyük bir suç dosyasıyla yakalandı. 

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Polis ekiplerinden kaçamadı

Tartışma sonucu gerçekleşen cinayetten sonra kayıplara karışan zanlı, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yenimescit Mahallesi Hasır Sokak’ta yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra yapılan incelemelerde, Umut Küçükkarakaş’ın 68 suç dosyasının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaynak: İHA