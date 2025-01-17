Türkiye Trendyol 1. Lig 20. hafta karşılaşmasında Amed FK, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Maç 18 Ocak 2025 Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.
Amed FK evinde 3 puanı almak istiyor
Amed FK, son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu önemli karşılaşmada 3 puanı hedefliyor.
Fatih Karagümrük'ün durumu
Fatih Karagümrük ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puan kazanarak zirveye yaklaşmayı amaçlıyor.
Amed FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 18 Ocak 2025, Cumartesi
- Saat: 16.00
- Kanal: TRT Spor, beIN Sports 2, tabii
- Stadyum: Diyarbakır Stadyumu
- Hakem: Yiğit Arslan
- Yan Hakemler: Tuğberk Curbay, Gökmen Baltacı
Kaynak: HABER MERKEZİ