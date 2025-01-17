Getafe-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Getafe-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Trendyol 1. Lig 20. hafta karşılaşmasında Amed FK, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Maç 18 Ocak 2025 Cumartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Amed FK evinde 3 puanı almak istiyor

Amed FK, son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu önemli karşılaşmada 3 puanı hedefliyor.

Fatih Karagümrük'ün durumu

Fatih Karagümrük ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 34 puanla 2. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puan kazanarak zirveye yaklaşmayı amaçlıyor.

Amed FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 18 Ocak 2025, Cumartesi
  • Saat: 16.00
  • Kanal: TRT Spor, beIN Sports 2, tabii
  • Stadyum: Diyarbakır Stadyumu
  • Hakem: Yiğit Arslan
  • Yan Hakemler: Tuğberk Curbay, Gökmen Baltacı
Kaynak: HABER MERKEZİ