Amed SK, Türkiye Trendyol 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak ve futbolseverler TRT Spor, beIN Sports 2 ile Tabii kanallarından takip edebilecek.

Amed SK’nin durumu

Ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda bir dönem geçiren Amed SK, 26 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu maçta ev sahibi olarak 3 puan almayı hedefliyorlar.

Ankaragücü’nün durumu

Ankaragücü ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 27 puanla 6. sırada bulunan Ankaragücü, deplasmanda kazanarak zirveye daha yakın bir konuma gelmeyi amaçlıyor.

Amed SK - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ?

Tarih: 12 Ocak 2025, Pazar

Saat: 16.00

Stadyum: Diyarbakır Stadyumu

Hakem: Çağdaş Altay

Yan Hakemler: Kemal Mavi, Kadir Akıllı

Kanal: TRT Spor, beIN Sports 2, Tabii