DİYARBAKIR (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Ersun Yanal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, kulübün merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çok önemli günlerden geçtiklerini belirterek, tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

1. Lig'e çıktıkları zaman yaşadıkları heyecan ve enerjinin devam ettiğini kaydeden Elaldı, şöyle konuştu:

"Süper Lig hedefi için nasıl bir hocayla çalışabiliriz diye düşünüyorduk. Ersun hocayla temasa geçtik. Ersun hocanın da yakın ilgisiyle görüşmelerimize başladık. Neticede çok önemli bir anlaşma yapıyoruz. Bizimle örtüşen hayat, spor, yaşam felsefemiz, bunların birleşmesi sonucunda Ersun hocanın da takıma olan yakınlığından, izlenimden kaynaklı bir netice çıktı ortaya. Ersun hoca ülkemizin futbol hayatında kendine göre bir devrim yaratmıştır. Futbol anlayışı ile bir devrim yaratmıştır. Bizim için başarı mutlaka önemlidir ama önemli olan bir takımın sürekliliği ve devam edilebilirliğidir. Taraftarlardan takıma ve Ersun hocaya zaman tanımasını istiyoruz. Uzun olan yolumuzda başarılı bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bu taraftar her şeyi hak ediyor. Biz Süper Lig hedefini gerçekleştirmeye çalışacağız."

Ersun Yanal da futbolun herkesin ortak değeri ve zevki olduğunu dile getirerek, futbolun herkesi birleştirdiğini söyledi.

Futbola severek ve inanarak yaklaştıklarını aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Hepimizi bir araya getiren en önemli araç futbol. Futbolu sahanın içinde kalarak sizinle birlikte ve yönetimle birlikte başarıya götürmek için kenetlenmişiz. Bu kenetlenmeyi güçlü bir duruşla, irade ortaya koyup sahadan zaferlerle ayrılacağız. Bu ortak gücü ortaya koymak için hepimizin fedakarlık yapması gerekir. Futbol ortak tutkumuzdur. Futbolu ortak tutku olarak belirlediysek futbolun içinde kalmayı becererek rakiplerimize üstünlük sağlayacağız. Bugün her şeyiyle hak eden, Türkiye'mizin bir parçasının Süper Lig'de olması hepimizi mutlu edecek. Süper Lig'de olmak hepimizin, hepinizin hakkı. Hepimiz buna katkı sunmak için bu ortak değerlerimizi birleştirip hep bir olup o biri de orada temsil etmeye çalışacağız. Yönetime teşekkür ediyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. Hepimize önemli görevler düşüyor. Futbol hepimizi birleştiren hepimizin ortak değerlerini oluşturan önemli bir unsur. Bunun içinde kalmaksa başarının en önemli anahtarı. Bu bizim olmazsa olmazımız. Şu andan itibaren bu takımı bir üst lige çıkarmak için hepimiz görev aldık. Takımı layık olduğu yere çıkarmak için çalışacağız ve sonunda kazanacağız."

Daha sonra Yanal, 1 yıllık sözleşmeye imza attı.