Kadir Ezildi'nin, nişanlısı Türkmen'in neden gelmediğini sorması ve "Özledim, nerede" demesi çevresindekileri gülümsetti.

Nişanlısını sayıklayarak gülümsetti

Kadir Ezildi, Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarıyla tanınan başarılı bir sunucu. Geçtiğimiz hafta Erzurum'da Gamze Türkmen ile görkemli bir nişan töreni gerçekleştiren Ezildi, bugün belindeki fıtık nedeniyle bir operasyon geçirdi. Operasyon sonrası narkozun etkisiyle hemen kendine gelemeyen sunucu, nişanlısını sayıkladı.

"Özledim"

Ezildi, baygın haldeyken nişanlısının adını duyduğunda "Özledim" diye sayıkladı. Annesine sürekli nişanlısının neden gelmediğini soran Ezildi, çevresindekileri duygulandırdı ve gülümsetti. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Kadir Ezildi, kısa sürede taburcu edildi.