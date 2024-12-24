American Airlines hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4’lük bir düşüş yaşayarak 16,56 dolara geriledi. Şirketin gelir beklentilerindeki revizyon ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçuşları durdurma kararı, piyasalarda tedirginlik yarattı.

American Airlines, mevcut çeyrek için birim gelir beklentisini yüzde 5 ila yüzde 6 arasında düşürdü. Bu, daha önceki yüzde 1 ila yüzde 3 arası daralma tahmininin oldukça üzerinde bir oran olarak dikkat çekiyor. Gelir revizyonu, havayolu sektöründe belirsizlik yaratırken, yaz sezonu beklentileri Airlines for America’nın 271 milyon yolcu tahminiyle çelişiyor.

Üst düzey yönetimde ani değişiklik

Baş Ticari Sorumlu Vasu Raja’nın ani ayrılışı, şirketin iç yapısında da değişikliklere yol açtı. Raja'nın yerine geçici olarak Stephen Johnson’ın atanması, yönetim kademesindeki istikrarsızlık endişelerini artırdı.

FAA Kararı: Tüm uçuşlar durduruldu

FAA, sabah saatlerinde yayınladığı acil durum emriyle, potansiyel bir güvenlik sorunu nedeniyle tüm uçuşları durdurdu. Henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, bu karar American Airlines dâhil olmak üzere havacılık sektöründe büyük aksaklıklara yol açtı.

American Airlines: "Güvenlik önceliğimizdir"

Şirket, X platformunda yaptığı açıklamada, operasyonel sorunlarla ilgili teknik bir problem yaşandığını duyurdu. Yolcuların güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu vurgulayan American Airlines, sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Siber saldırı iddiaları ve teknik sorunlar

Bazı kaynaklar, şirketin ağırlık ve denge hesaplama sisteminde bir kesinti yaşadığını ve bu durumun tüm uçuşları etkilediğini ileri sürdü. Aynı zamanda, sistemlerin mürettebat ve yolcu biniş işlemlerini gerçekleştirememesi siber saldırı ihtimalini de gündeme getirdi. Şirket, şu an için sorunun kesin kaynağını açıklamış değil.