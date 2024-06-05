"Serhad Turizm" adı altında faaliyet gösteren çete, sosyal medya hesaplarında kaçak yollarla ABD'ye geçenlerin videolarını paylaşarak yeni müşteriler bulmayı hedefliyor.

1300 üzeri findeks puanı şartı

Çete, ABD'ye gitmek isteyen kişilerden 1300 üzeri Findeks puanı istiyor. Bu şart, mali durumu iyi ve kredi almaya uygun kişileri seçmek amacıyla konulmuş durumda. Yüksek Findeks puanı, çetenin kredi onayı alabilecek kişilere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Parası olmayana 2 milyon TL kredi

Kaçak yollarla ABD'ye gitmek isteyen fakat yeterli maddi durumu olmayan kişilere ise çete, 2 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Ancak, bu kredinin %20'sine çete el koyuyor. Bu da yaklaşık 400 bin TL'ye denk geliyor. Bu yöntemle, çete hem müşterilerine gerekli finansmanı sağlıyor hem de önemli bir gelir elde ediyor.

Kaçak göçmenlerin videoları paylaşılıyor

Çetenin faaliyetlerini yürüttüğü "Serhad Turizm" adlı sosyal medya hesaplarında, kaçak olarak ABD'ye giden kişilerin videoları paylaşılıyor. Bu videolar, çetenin ne kadar başarılı olduğunu göstermek ve yeni müşteriler çekmek için kullanılıyor. Görüntülerde, insanların zorlu yolculukları ve ABD'ye varış anları yer alıyor.

Serhad Turizm'in sosyal medya hesaplarından yapılan bu paylaşımlar, çetenin faaliyetlerinin ne kadar organize ve geniş kapsamlı olduğunu gözler önüne seriyor. Çetenin bu tür faaliyetlerde bulunması, güvenlik güçlerinin dikkatini çekmiş durumda. Yetkililer, bu yasa dışı organizasyonun üzerine gitmek ve çetenin faaliyetlerini durdurmak için çalışmalarını sürdürüyor.