Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, global ekonomide yaşanan daralma ve ülkemizdeki tasarruf tedbirleri nedeniyle yarışmanın 2024 yılında düzenlenmeyeceğini açıkladı. Alimoğlu, "Bu organizasyonla en fazla ihracat yapan birlik üyelerimiz ödüllerini alırken aynı zamanda taşa sanat katan projeleri sponsorlar aracılığıyla üretip sergiliyoruz," dedi.

Doğal taş gala gecesi

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın ödül töreni ile ihracat şampiyonları ödül törenini "Doğal Taş Gala Gecesi" adıyla birlikte düzenleyen Birlik, en fazla ihracat yapan üyelerine ödüllerini takdim ederken, başarılı tasarım projelerini de sergiliyor. Türkiye’nin en değerli mimarlarının gönüllü jüri üyeliği yaptığı yarışma, antik kentlerde düzenlenerek hem kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlıyor hem de sektörün prestijini artırıyor.

Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenmesi planlanıyordu

Alimoğlu, yarışmayı her yıl farklı bir antik kentte düzenleme amacıyla yola çıktıklarını belirtti ve 2024 yılı için de Denizli’de bulunan Laodikya Antik Kenti’nde düzenlemek için gerekli izinleri aldıklarını ifade etti. Ancak, global ticari konjonktür ve bütçe yetersizlikleri nedeniyle 2024 yılında yarışmanın düzenlenemeyeceğini dile getirdi.

AMORF'un sektöre katkıları

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması, 2019 yılından bu yana düzenlendiği 4 yıl boyunca doğal taş sektöründe tasarım ikliminin yerleşmesine büyük katkılar sağladı. Alimoğlu, "Yıllık 2 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan Türk doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracatı yüzde 70’e yaklaşırken, Ege Maden İhracatçıları Birliğimizde işlenmiş doğal taş ihracatı toplam doğal taş ihracatımızın yüzde 80’ine ulaşıyor" dedi.