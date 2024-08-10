2017, 2020 ve 2023 yıllarında Avrupa Şampiyonu olan milli takımın kaptanı Özcan, ziyarette takımın başarılarını ve kendi yaşam hikayesini paylaştı.

"Manisa Büyükşehir Belediyesi engellilerin yanında"

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere her zaman destek olduğunu belirtti. Zeyrek, "Şu anda 17 branşta 10 binden fazla çocuğumuza spor eğitimi veriyoruz. Ampute takımımıza da elimizden geldiğince destek olacağız. Herkes şunu bilmeli ki 5 dakika sonra kimin ne olacağı belli değil. Onların değerli olduğunu hissettirmek için bu destekleri veriyoruz. Ferdi ağabeyleri olarak imkanlarımız dahilinde yanlarındayız ve bu destek 5 yıl boyunca sürecek" dedi.

"Engellilik algısını değiştirdik"

Rahmi Özcan, 21 yıldır milli takımda aralıksız oynadığını ve 3. kez Avrupa Şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Özcan, "Gençliğimizde çocuklar tarafından 'ayağı yok' diye gösterilen bizler, şimdi ampute milli takım oyuncusu olarak anılıyoruz. Bu başarılarımızla engellilik bilincinin bakış açısını değiştirdik. En büyük başarımız bu" dedi. Ayrıca, Türkiye lig şampiyonu olduklarını ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edeceklerini belirtti.