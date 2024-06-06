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Savoie kentinde düzenlenen EURO 2024’te C Grubu’nda yer alan Ampute Futbol Milli Takımı, çeyrek final mücadelesinde Camille Fournier Stadyumu’nda Almanya ile karşı karşıya geldi. Ömer Güleryüz(3), Muhammet Yeğen(2), Kemal Güleş(2), Rahmi Özcan, Serkan Dereli, Savaş Kaya ve Rahmi Öncan'ın golleriyle Türkiye, Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Bu maçta da hattrick yapan Ömer Güleryüz, turnuvada toplamda 14 gole yükselerek gol krallığındaki yerini korudu.
Editör: Engin Keskin