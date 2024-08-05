UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertliler, orta sahaya Sofyan Amrabat'ı almak için elinden geleni yapıyor. Fiorentina ile sıkı bir pazarlık sürecinde olan Fenerbahçe rakamı düşürmek için elinden geleni yapıyor. Yeni sezon başlamasına sayılı günler kala Fred'in de sakatlığını doldurmak için yönetim bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

18 milyon Euro'ya indi

Takvim'de yer alan habere göre Faslı oyuncu için Fenerbahçe ile Fiorentina arasındaki pazarlıklar devam ediyor. İtalya Serie A kulübünün, pazarlıklarda en son 18 milyon euro'ya indiği gelen bilgiler arasında. Kanarya ise yıldız futbolcuyu 10 milyon euro'ya bitirmek istiyor. Faslı futbolcu ise Fenerbahçe forması giymek istiyor.