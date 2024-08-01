Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türk tahvillerinden uzak durma yönündeki uyarılarından birkaç ay sonra, Türkiye'nin ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğine inandığını belirterek Türk tahvilleri ve şirket hisselerine yatırım yapmaya başladı. Amundi'nin 2,3 trilyon dolarlık fonunun yöneticisi, Türkiye'nin piyasalarını güçlendirecek adımlar attığını ifade etti.

Amundi’nin yeni yatırım stratejisi

Yatırım Stratejisi Değişimi: Amundi'nin gelişmekte olan piyasalar bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov, Türkiye'nin ekonomik normalleşme sürecine ilerlediğini ve bu süreçte büyük bir patlama yaşanmayacağını belirtti. Syzdykov, “Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz” dedi.

Türk Tahvilleri ve Şirket Hisseleri: Amundi, Türkiye’yi gelişmekte olan piyasaların yerel para cinsinden tahvilleri arasında ilk beşte sayarken, şirket tahvil ve hisselerine de yatırım yapma kararı aldı. Bu durum, Türkiye’nin piyasalardaki iyileşme beklentilerini yansıtıyor.

Türkiye’nin ekonomik görünümü

Ekonomik Normalleşme: Türkiye’nin ekonomik normalleşme sürecinde ilerlediğini belirten Amundi, ülkenin piyasa baskılarını etkili bir şekilde yönettiğini ifade ediyor. Bu durum, Türk tahvilleri ve şirket hisseleri için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcı Güveni: Amundi’nin değişen yatırım stratejisi, Türkiye’nin ekonomik istikrarına ve piyasa koşullarının iyileşmesine duyulan güveni gösteriyor. Şirket, Türkiye’yi gelişmekte olan piyasaların önemli bir oyuncusu olarak görmeye devam ediyor.