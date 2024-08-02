Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisi artarken, 2,3 trilyon doları yöneten Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi'nin Türk tahvil ve hisselerini almaya başlamasıyla gözler Türkiye'ye çevrildi. Dünyanın önde gelen fonlarından biri olan Amundi’nin, daha önce yatırımcılarına "uzak durmalarını tavsiye ettiği" Türkiye pazarına olan ilgisi piyasalarda dikkat çekti.

Amundi'nin Türkiye yatırımları

Amundi, Türk şirketlerinin tahvil ve hisse senetlerine yatırım yaptığını açıkladı. Amundi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar Bölümünü yöneten Yerlan Syzdykov, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisiyle ilgili olumlu değerlendirmelerde bulundu. Syzdykov, "Bu biraz zaman alacak. Büyük bir patlama olmayacak. Ekonomi ekibi siyasi ve piyasa baskılarını oldukça iyi yönetiyor. Sabit getirili menkul kıymet ve hisse senetleri genelinde pozitif olmaktan mutluyuz" dedi.

BofA'nın Türkiye raporu

Amundi'nin kararının ardından, ABD'nin dev yatırım bankası Bank of America (BofA), Türkiye'nin politika değişikliklerine karşı en dirençli ülke olduğuna dikkat çeken bir rapor yayımladı. BofA, Türkiye'nin piyasalarını güçlendirecek ekonomik normalleşme yolunda ilerlediğini ve Türk tahvillerinin Amundi'nin en beğendiği varlıklar arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin ekonomik performansı ve yabancı yatırımcı ilgisi

Türkiye, uygulanan ekonomik programla global piyasalarda yakından izleniyor. Yabancı yatırımcı ilgisinin canlı olduğu Türkiye’de kredi notlarındaki artırımlar, gri listeden çıkış ve enflasyonda beklenen düşüşle, yüksek faiz oranları gibi etkenler fonlar ve yatırım bankalarının Türkiye'ye yönelik tavsiyelerini de değiştirdi.