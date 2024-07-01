ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi Başkanlığı ve TİKA'nın işbirliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla, 10'u AA personeli, 15'i farklı ülkelerden 25 kursiyerin katıldığı "25. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Yeni dönem eğitiminin başlaması dolayısıyla Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de tören düzenledi.

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, büyük çatışmaların sadece ordular arasında yaşanmadığını, sivilleri, çocukları, kadınları ve gazetecileri de etkilediğini söyledi.

Bostan, sivil toplum örgütü verilerine göre, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 16 gazetecinin, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de ise bugüne kadar 150'den fazla gazetecinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Gazze'de hayatını kaybeden gazetecilerin arasında AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da bulunduğunu bildiren Bostan, şöyle konuştu:

"Oradaki gazeteci arkadaşlarımız çok zor şartlar altında çalışıyorlar. İsrail'in saldırısında bir arkadaşımızın 4 çocuğu hayatını kaybetti, onları toprağa verdi, sonra tekrar işinin başına döndü ve orada yaşananları dünya kamuoyuna duyurmaya AA aracılığıyla devam etti.

Çatışmaların daha da derinleşmesi ve yayılma riskinin olması, uluslararası hukukun da devreden çıkmasıyla gazetecilerin artık korunaksız hale gelmesi, bu eğitimi çok önemli hale getiriyor. Biz bu eğitimi, bu yüzden çok önemsiyoruz. Özellikle bugün çok önemli bu eğitim. Sizin can güvenliğinizi çok önemsiyoruz. Olası bir çatışma ve afet anında can güvenliğinizi koruyabilin, mesleğinizi güvenli bir şekilde yapabilin istiyoruz."

Yahya Bostan, eğitime, 10'u AA personeli, diğerleri çeşitli ülkelerden ve Türk Haber Ajansları Birliği çalışanlarından oluşan 25 kursiyerin katılacağını belirtti.

Bugüne kadar 533 yerli ve yabancı gazetecinin Savaş Muhabirliği Eğitimi aldığını bildiren Bostan, TİKA ve Polis Akademisine katkılarından dolayı teşekkür etti.

- Gazetecilere hayatta kalma becerileri

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de kursiyerlere, TİKA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Polis Akademisinin, eğitimde gerçeğe çok yakın savaş ve çatışma ortamlarını simüle ettiğini belirten Tanyeli, farklı branşlarda verilen eğitimlerle gazetecilere hayatta kalma becerileri kazandırılmasının amaçlandığını anlattı.

Bir gazetecinin çektiği görüntünün savaşın seyrini değiştirebildiğini dile getiren Tanyeli, "Basın mensupları da çatışmaların son bulması, barışın tesisi konusunda birinci elden ürettikleri içeriklerle katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bu eğitimin ana fikri de savaş koşullarında eğitimlerinizi yaparken, mesleklerinizi icra ederken hayatta kalıp oradan içerik üretmeye devam etmeniz." diye konuştu.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan, savaşın, ülkelerin içini boşalttığını, ülkelerin değerlerini yok ettiğini, artık orduların değiştiğini ve dijitalleşmeye evrildiğini söyledi.

Ayhan, kursiyerlerin zaman zaman eğitimlerde zorlanacağını ancak bu eğitimin mesleki anlamda kendilerine çok katkısı olacağını belirtti.

Habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı dersin verileceği eğitimler, 12 gün sürecek.