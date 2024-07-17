Kapadokya'nın büyüleyici manzaraları arasında gerçekleşen 'Anadolu Basın Buluşmaları', Güneydoğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen gazetecileri ağırlıyor. Etkinlik, yerel basının sorunlarını ele alırken, medyanın birlik ve dayanışmasını da güçlendiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 'Anadolu Basın Buluşmaları'nın ikinci ayağı, Kapadokya'nın tarih ve doğa harikası mekanlarından biri olan Nevşehir'de gerçekleşiyor. Etkinlik, Mardin Gazeteciler Derneği'nin organizasyonuyla Ürgüp Tulpar Otel'de başladı.

İlk gününde Dervent Vadisi, Paşabağ, Göreme, Uçhisar Kalesi, Derinkuyu Yeraltı Şehri gibi Kapadokya'nın simgelerini ziyaret eden gazeteciler, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul'un ev sahipliğinde lavanta tarlasında özel bir pide ziyafetiyle karşılandı. Başkan Bul, katılımcılara Kapadokya'nın güzellikleri için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak samimi bir yaklaşım sergiledi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Mardin Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Çelik, 'Anadolu Basın Buluşmaları' projesinin Anadolu basınının birlik ve beraberliği için önemli adımlar attığını belirtti. Özellikle yerel basının yaşadığı zorluklara dikkat çeken Çelik, bu tür etkinliklerin Anadolu basınının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantının devamında Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan, gazetecilerin mesleki sorunlarını ve basın özgürlüğü konularını ele alarak, gazetecilere yönelik mesleki yasal düzenlemelerin önemine vurgu yaptı. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu adına konuşan Başkan Vekili A. Vahap Şehitoğlu ise Anadolu basınının toplumsal farkındalık yaratmadaki önemine değinerek, sektör içi dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.