Anadolu Isuzu, Brand Finance tarafından yayımlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları 2024” araştırmasında büyük bir başarıya imza attı. Şirket, geçen yıla göre 15 sıra yükselerek 62. sıraya yerleşti. Aynı zamanda, %47 ile değerini en çok artıran 4. marka oldu.

40. yılda gelen başarı

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, markanın bu başarısının şirketin 40. yılında gelmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Arıkan, “Anadolu Isuzu olarak, istikrarlı büyümemizi yurt içi ve ihracat pazarlarında sürdürüyoruz. Otomotiv endüstrisini dönüştüren ve trendleri belirleyen öncü bir markayız. Gücümüzü ticari araçlar alanındaki uzmanlığımızdan, yenilikçi ve çevreci karakterimizden ve nitelikli Ar-Ge yeteneğimizden alıyoruz. Brand Finance Turkey 125 gibi seçkin bir araştırmada her yıl yükselişimizi sürdürmek ve 15 sıra birden yükselmek son derece gurur verici” dedi.

Anadolu Isuzu’nun başarıları

Anadolu Isuzu’nun temelleri 1965 yılında atıldı ve 1984 yılında Isuzu Motors Ltd. ile varılan lisans anlaşması ile birlikte bugünkü adını aldı. Şirket, kamyon, kamyonet, midibüs ve otobüs segmentlerinde üretim yapıyor ve güçlü ürün gamı ile müşterilerine hizmet sunuyor. Yurt içinde 33 satış noktası ve 91 yetkili servisi bulunan Anadolu Isuzu’nun, yurt dışında ise 44 ülkede 36 distribütörlüğü ve 133 servis noktası bulunuyor.

Brand Finance Turkey 125 araştırması

Bu yıl 18. kez yayımlanan ve 25 yeni markanın dahil edildiği “TURKEY 125 – Türkiye’nin En Değerli Markaları 2024” araştırması, Anadolu Isuzu’nun değerini en çok artıran markalardan biri olduğunu gösterdi. Şirket, 40. yılında listeye 77. sıradan girmiş ve bir yıl içinde büyük bir yükselişle 62. sıraya çıkmıştır.