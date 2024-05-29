İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, 29-31 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenmekte olan Busworld Türkiye 2024 Fuarı'nda yeni ticari araç modellerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, otobüs üreticilerinin ve tedarikçilerinin en yeni ürün, teknoloji ve sürdürülebilir çözümlerini ortaya koyduğu Busworld Türkiye 2024 Fuarı'na çevre dostu modelleriyle katıldı.

Anadolu Isuzu'nun standında, yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Grand Toro ve Citiport 12 modelleri sergilendi. Fuarda ayrıca, Anadolu Isuzu'nun 2025 yılında yollarda olması planlanan tam elektrikli Novo Volt modelinin Türkiye'deki ilk tanıtımı gerçekleştirildi.



320 killovatlık motoru ve 165 kilovatsaatlik bataryası ile 29 yolcu kapasitesine sahip olacak Novo Volt, servis ve turizm sektörü için ideal bir çözüm sunuyor.

Grand Toro modeli, 8,5 metrelik boyu ve 37 koltuğa varan kapasitesiyle kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı için ideal bir araç olarak öne çıkıyor. NovoCiti Volt ise tamamen elektrikli yapısıyla sıfır emisyon sunarken, Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS) ile donatılmış durumda. Bu model, geleceğin şehir içi toplu taşıma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Citiport 12 modeli ise geniş iç hacmi ve ergonomik tasarımı ile dikkati çekiyor. Avrupa’nın en konforlu ve ergonomik otobüsü ödülüne sahip araç, 107 yolcu taşıyabiliyor.

Açıklamada, fuarda gerçekleştirilen basın toplantısındaki konuşmasına yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, markanın çevreci ve modern araçlarını tanıttıklarını belirterek, "Sektörümüzü buluşturan bu fuarda AR-GE ve inovasyonu önceleyen 'akıllı fabrika' özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde dünya kentlerinin en güncel taleplerine uygun olarak geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçları sunduk.



Bu araçlarımız Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde büyük ilgi ve beğeni topluyor. Son üç yıla baktığımızda, yurt içinde olduğu kadar ihracatta büyüyüp rekorlar kırdığımız bir dönemi yaşamamız bunun en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.

