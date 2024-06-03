Anadolu Isuzu Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından 2023 yılında da “İhracat Başarı Ödülü’ne” layık görüldüİSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 2021 ve 2022 yıllarının ardından 2023 yılında da Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından üretim ve ihracattaki başarılı performansıyla ödüle layık görüldü.

Anadolu Isuzu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “İhracatın Şampiyonları 2023 Ödül Töreni” organizasyonunda altın kategorisinde “İhracat Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Direktörü Murat Dedeoğlu, her yıl artan bir ivme ile ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiklerini belirtti.

44 ülkeyi kapsayan geniş bir ihracat coğrafyasında faaliyet gösterrdiklerini belirten Dedeoğlu, "2023 yılında da ihracat başarımızı artırdık. Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip modern tesislerimizde dünya kentlerinin en güncel taleplerine uygun çevreci ve modern araçlar üretiyoruz. Bu başarıdan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. 40’ıncı yılımızda ulaştığımız bu başarı, üretim süreçlerindeki kalite ve üretim hızımızın teslimatlarımıza yansımasının da bir karşılığıdır. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin takdim ettiği ‘İhracat Başarı’ ödülünün sahibi olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Anadolu Isuzu olarak köklü geçmişinin sağladığı güç, geleceğe dair kararlı vizyonu, donanımlı insan kaynağı ve güçlü yapısı ile otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olmaya devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevcut pazarlarımızda gücümüze güç katarken, yeni ihracat pazarlarına açılmaya ve ülkemizin ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.