Gebze Belediyesi İşbirliği ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Türk masalları İtalya’da tanıtıldı.KOCAAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi İşbirliği ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Türk masalları İtalya’da tanıtıldı. Gebze Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu programı kapsamında Gebze Ayşe Sıdıka Alişan İlkokulu’ndan İngilizce öğretmeni Fatma Betül Karamavuş ve sınıf öğretmeni Arzu Sune, İtalya’da işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleştirdiler. İtalyan eğitim sistemini gözlemlemek amacıyla hazırlanan programda Anadolu Masalları teması ile birlikte Türk kültürünün de tanıtımı yapıldı. Sicilya Paterno Enstituto Comprensivo Giovanni Battista Nicolosi okulunda gerçekleştirilen gözlem faaliyeti kapsamında ayrıca öğrencilere kentimiz tanıtıldı.

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