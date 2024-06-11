BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Cankurtaran mevkisinde S.Ç'nin kullandığı 06 BJY 340 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 otomobil ile 2 tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, panelvanda yolcu olarak bulunan A.Ç. hafif yaralandı.

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Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: aa