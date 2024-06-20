Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesimlerinde dönüş trafiği nedeniyle yer yer akıcı yoğunluklar yaşanıyor.

Düzce ve Bolu'da Trafik Yoğunluğu

Bayramın son gününde memleketlerine ya da tatil beldelerinden dönen sürücüler, Düzce ve Bolu bölgelerinde hareketliliğe sebep oldu. Özellikle otoyolun İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı bir yoğunlukla ilerliyor. Sürücüler, bu bölgelerde zaman zaman yavaşlamak zorunda kalıyor, ancak trafik akışı genel olarak devam ediyor.

Ankara İstikameti ve D-100 Kara Yolu

Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerlemekte. Benzer şekilde, D-100 kara yolunun her iki yönünde de herhangi bir yoğunluk gözlemlenmedi. Trafik akışı bu bölgelerde sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.