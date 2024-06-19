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Öte yandan, otobüste hafif hasar oluşan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.N.D. ve H.S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu 'nun Düzce kesiminde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil in bariyere ve yolcu otobüsü ne çarması sonucu 2 kişi yaralandı.

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