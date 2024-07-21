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Kazada sürücü ile araçta bulunan N.Z. ve F.Z. yaralandı.

Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede yolun iki şeridini dubalarla çevirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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